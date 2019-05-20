عمرو دياب في كواليس مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني (صورة)
الإثنين 20/مايو/2019 - 04:14 م
شيماء عطية
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تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة للهضبة عمرو دياب، أثناء تواجده في كواليس مسلسل "زي الشمس"، الذي يشارك في سباق رمضان الدرامي وتلعب بطولته الفنانة الشابة دينا الشربيني.
وظهر "الهضبة" في الصورة بصحبة بطل العمل الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني، وعدد من طاقم العمل.
"زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد مالك وجمال سليمان وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.
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