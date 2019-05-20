ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو دياب في كواليس مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني (صورة)

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:14 م
عمرو دياب في كواليس مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني (صورة)
عمرو دياب
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements
تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة للهضبة عمرو دياب، أثناء تواجده في كواليس مسلسل "زي الشمس"، الذي يشارك في سباق رمضان الدرامي وتلعب بطولته الفنانة الشابة دينا الشربيني.

وظهر "الهضبة" في الصورة بصحبة بطل العمل الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني، وعدد من طاقم العمل.

"زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد مالك وجمال سليمان وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.
عمرو دياب في كواليس مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني (صورة)
Advertisements
المزيد عن: مسلسل احمد فهمي عمرو دياب زي الشمس
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
18:30
-
السد - قطر
العين - الإمارات
-
x
20:00
-
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
21:00
-
باختاكور - أوزبكستان