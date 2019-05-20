إجراء ٢٨٨٢ جراحة للقضاء على قوائم الانتظار بالدقهلية

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صرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأن مديرية الصحة اجرت ٢٨٨٢ عملية جراحية ضمن قوائم الإنتظار حتى شهر أبريل ٢٠١٩.



وشملت الجراحات القسطرة القلبية والقلب المفتوح وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام والمفاصل وجراحات الأورام وجراحات الرمد.



وأكد مكي استمرار إجراء مزيد من الجراحات لرفع المعاناة عن المرضى في إطار إبراز الخدمات التي تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية، ومشاركتها في القضاء على قوائم الإنتظار للجراحات الحرجة.