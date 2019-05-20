الذهب المحلي يواصل التراجع في التعاملات المسائية اليوم الإثنين 5/20/ 2019

واصلت أسعار الذهب المحلي التراجع خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، ليسجل السعر العالمي لأوقية الذهب 1.277 دولار، وسجل الذهب عيار 18 نحو 520 جنيهًا، و الذهب عيار 21 نحو 607 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 694 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 4856 جنيهًا.