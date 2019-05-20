الذهب المحلي يواصل التراجع في التعاملات المسائية اليوم الإثنين 5/20/ 2019
الإثنين 20/مايو/2019 - 04:14 م
الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار الذهب المحلي التراجع خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، ليسجل السعر العالمي لأوقية الذهب 1.277 دولار، وسجل الذهب عيار 18 نحو 520 جنيهًا، والذهب عيار 21 نحو 607 جنيهًا.
بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 694 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 4856 جنيهًا.
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