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الذهب المحلي يواصل التراجع في التعاملات المسائية اليوم الإثنين 5/20/ 2019

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:14 م
الذهب المحلي يواصل التراجع في التعاملات المسائية اليوم الإثنين 5/20/ 2019
سعر الذهب المحلي
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الفجر الاقتصادي
 
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واصلت أسعار الذهب المحلي التراجع خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، ليسجل السعر العالمي لأوقية الذهب 1.277 دولار، وسجل الذهب عيار 18 نحو 520 جنيهًا، والذهب عيار 21 نحو 607 جنيهًا. 

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 694 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 4856 جنيهًا.

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