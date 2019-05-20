مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض الحلقة الجديدة من "قابيل"

بخوض النجم محمد ممدوح الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "قابيل".





ويذاع مسلسل قابيل بشكل حصري على شاشة mbc مصر، في هذه المواعيد





العرض الأول : الساعة التاسعة مساءاً، والإعادة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، والساعة العاشرة صباحاً، والرابعة عصرا.





قصة وأحداث مسلسل قابيل





يظهر محمد ممدوح بدور رجل شرطة ويسمي طارق كمال ويحدث جريمة غامضة وهي خطف فتاة تسمي سما وتجسد شخصيتها أمينة خليل ، ويساعده في حل القضية عبد الرحمن الذي يجسد شخصيتها على الطيب ، و طارق كان متزوج من سارة (روزالين البيه ) التي ظهر أنها توفيت ولكن طارق مازال يتخيلها ، وقد أخذ إجازة طويلة بعد وفاة زوجته ويعود إلى عمله بعد ذلك بأمر من اللواء منصور ، وتظهر أمينة خليل بدور فتاة غامضة من يعرفها يقول أنها انطوائية ، وتبدأ القضية ببلاغ أحد أصدقائها عن اختفائها ونشر صورة لها تدل على أنها قد خُطفت وقد كانت سارة مربوطة ، فظل طارق يبحث عن أدلة حول الواقعة ولكن اللغز ليس سهلا ، ويبحث حتى يصل إلى أنها تركت العمل في المقهى بعد أن تحرش بها المدير ، ويظهر شبح سارة للظابط طارق وتحاول أن تساعده لحل اللغز و يظهر العديد من المواقف التي تثير الغموض والتشويق.





أبطال ونجوم مسلسل قابيل





محمد فراج ، محمد ممدوح ، أمينة خليل ، نهى عابدين ، فاطمة ناصر ، بسنت شوقي ، خالد كمال ، حسني شتا ، علي قاسم ، خالد الشيوي ، روزالين البيه، وتأليف مصطفى صقر، قصة وسيناريو وحوار محمد عز الدين، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح شركة E Producers، وإخراج كريم الشناوي.