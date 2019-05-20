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رونالدو يهدد يوفنتوس بالرحيل

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:11 م
رونالدو يهدد يوفنتوس بالرحيل
رونالدو
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالى كريستيانو رونالدو قد طلب التعاقد مع كارلو أنشيلوتى المدير الفنى الأسبق لريال مدريد والحالى لنابولى الإيطالى، ليكون خلف للمدير الفنى الإيطالى ماسيمليانو أليجري الذى رحل منذ أيام من تدريب السيدة العجوز.

وقالت موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن رونالدو قد وضع يوفنتوس فى مأزق بعدما رفض التعاقد مع المدير الفنى الإيطالى أنطونيو كونتى المدير الفنى الأسبق لتشيلسي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة أن إدارة اليوفى ستضع مصير رونالدو على المحك، بسبب عدك رغبته فى التعاقد مع كونتى لقيادة الفريق.

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