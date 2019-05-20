تنظيف الشقة بـ5000 جنيه والفيلا بـ6 آلاف.. نكشف بيزنس شركات "نظافة المنازل" في مصر

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شهر ملئ بزحام العمل تقضية السيدة "شيماء"، ما اضطرها إلى اللجوء لإحدى شركات النظافة المنزلية من أجل الاتفاق معهم على تنظيف منزلها، خاصة وأن العيد قد اقترب، ويمنعها ضيق الوقت من ترتيب المنزل بنفسها.

وعندما تواصلت السيدة مع شركة النظافة، حددت لها سعر تنظيف المتر الواحد في المنزل بمبلغ "25 جنية" بحد أدني 100 متر، ويشمل السعر تنظيف شبابيك البيت بالكامل من الداخل والخارج والأرضيات والحمامات والمطبخ والمفروشات.

تفاجأت "شيماء" بهذا السعر خاصة وأن شقتها تبلغ مساحتها 200 متر، وهذا يعني أن تكلفة تنظيف الشقة بالكامل 5000آلاف جنية، وهي تكلفة هائلة للغاية بالنسبة لنظافة وحدة سكنية.

كانت تلك الشكوى هي طرف الخيط الذي تتبعاناه للدخول إلى بيزنس "شركات النظافة المنزلية"، والتي لا تخضع لشروط قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003.







نسبة العمولة الزائدة كشفت دراسة عن الخادمات في مصر صادرة من الهيئة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعم من برنامج اليونيفيم التابع للامم المتحدة، أن لمكاتب النظافة دورا ثانويا للغاية لم يتعد نسبة 2.6٪ من نسبة تشغيل الخادمات سواء المقيمات بشكل دائم أو المؤقتات.

وأرجعت الدراسة سبب عزوف الأسر عن التعامل مع مكاتب التخديم إلي العمولة التي يحصلون عليها من أجر العاملات، بالإضافة إلي عدم تقديم أي حماية لهن في حالة تعرضهن لإساءة أو مشكلة، وأيضا عدم تقديم أي خدمات تكسبهن مهارات إضافية.

350 جنية للمتر "خليكي دائما حريصة على صحة عائلتك وجاهزة لاستقبال ضيوفك.. خدمة عناية بالمفروشات.. لو تعبانة ومش قادرة تنضفي للعيد إحنا هنساعدك تجهزي شقتك .. غسيل المفروشات العميق هو الحل والاختيار الأمثل". كانت تلك الكلمات هي صيغة عدد من الإعلانات التي استخدمتها أكثر من شركة ترويجية لتقديم خدماتها في مجال النظافة المنزلية.

تواصلت "الفجر" مع إحدى الشركات وتدعى" f.m"، متخصصة في مجال خدمة نظافة المنزل لمعرفة العروض التي تقدمها، وذكرت أنه يتم تحديد سعر الشقة بالمتر، ثم سألت عن عدد الغرف في الشقة، فأخبرناها: "أن الشقة 3 غرف وريسبشن بجانب المطبخ والحمام"، فأجابت الشركة أن سعر تنظيف المتر "350 جنية شاملة المنظفات".





