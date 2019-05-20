محكمة إندونيسية تحكم على فرنسي بالإعدام لتهريبه مخدرات

أصدرت محكمة إندونيسية حكمًا بالإعدام على فرنسي لقيامه بتهريب 3 كيلوجرامات من المخدرات في حقيبة سفر إلى جزيرة لومبوك السياحية.

أصدرت محكمة إندونيسية حكمًا بالإعدام على فرنسي لقيامه بتهريب 3 كيلوجرامات من المخدرات في حقيبة سفر إلى جزيرة لومبوك السياحية.