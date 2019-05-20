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دي ليخت يفاجئ برشلونة ويصدم عمالقة إنجلترا

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:22 م
دي ليخت يفاجئ برشلونة ويصدم عمالقة إنجلترا
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حسم ماتياس دي ليخت نجم وسط فريق أياكس الهولندي موقفه من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقًا لشبكة سكاي سبورتس ، فإن لاعب الوسط الهولندي، الذي كان لديه عروض من ناديي مانشستر يونايتد وليفربول ، لن يلعب في إنجلترا الصيف المقبل.

المدافع الهولندي كان سيرفض العروض التي طرحتها عليه الفرق الإنجليزية ليفربول ومانشستر يونايتد للعب في البريميرليج الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب ينتظر تحرك نادي برشلونة لإقناع مدافع أياكس في ظل طلباته المادية وكذلك رغبته في لعب دور مهم داخل الفريق.


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