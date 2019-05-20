الاتحاد الأوروبي يطالب بتخفيف حدة التوتر بين أمريكا وإيران
أشار الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، عقب
تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الأزمة مع إيران إلى أن المنطقة حالياً تشهد
حالة من عدم الاستقرار وأنه يجب توجيه جميع الجهود للحد من حالة التوتر القائمة.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية،
ماجا كوسيانيتش، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمنظمة "المنطقة ليست في حاجة لمزيد
من عناصر عدم الاستقرار، وهذا الأمر نقوله ونؤكد عليه بشكل دائم، يجب تجنب أية استفزازات
وأن يتم توجيه جميع الجهود للحد من حالة التوتر".
وفضلت المتحدثة الرسمية أن تدلي بهذا التعليق
حول الوضع العام للأزمة مع إيران بدلاً من التعليق على التصريحات الأخيرة لترامب.
ووجه الرئيس الأمريكي أمس الأحد، تحذيراً
لإيران بـ"عدم" تهديد بلاده مجدداً، مشيراً إلى أنه إذا أرادت طهران الدخول
في حرب فستكون "نهايتها الرسمية"، ونشر الرئيس الأمريكي رسالة عبر حسابه
الشخصي على شبكة (تويتر) الاجتماعية وسط الأجواء المتوترة بين البلدين "إذا أرادت
إيران الحرب، فستكون هذه نهايتها رسمياً، لا تهدد الولايات المتحدة مجدداً!".
وذكرت كوسيانيتش بأن الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، قد طالبت جميع الأطراف الأسبوع الماضي بأن تتحلى بأكبر قدر من ضبط النفس لتجنب أية أحداث من الممكن أن تتسبب في تصاعد الموقف في المنطقة.
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