السلطات الفرنسية تبحث عن جزائري "متطرف"

تبحث قوات الأمن الفرنسية منذ شهرين عن مواطن جزائري مدان بتهمة "الإشادة" بالإرهاب، بعد تمكنه من الهروب من إقامته الجبرية وانقطاع جميع الأخبار عنه.

وأورد موقع "فرانس بلو" اليوم أن المواطن الجزائري الذي يعيش في مدينة "فالانس" يملك سجلا "مقلقا" بعد مشاركته لصور أسلحة ومليشيات، إلى جانب منشورات يدعو فيها بـ "النصر لمجاهدي داعش"، كما اعترف بتواصله مع جهات بغرض تسليم طرود "تحتوي على مواد خطيرة".

وكانت السلطات الفرنسية قد أصدرت حكما في الـ 18 من مارس المنصرم بسجن المتهم الجزائري لمدة سنة مع منعه من دخول التراب الفرنسي لـ 10 سنوات، إلا أن السلطات القضائية قبلت طلبه في الطعن بالحكم، وتخفيفه إلى إقامة جبرية استغلها المتهم في الهروب.