سعر الدولار يواصل تراجعه لليوم الرابع على التوالى.. تعرف على الأسعار

يواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأيام الماضية، وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الدولار في البنوك بعد تراجعه.





سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم





سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.98 للشراء و 17.08 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول17.01 جنيه للشراء، و17.11 للبيع، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.98 للشراء و 17.08 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار في بنك مصر في بنك مصر 16.98جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع.

البنك المركزى المصرى سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 16.98 جنيه للشراء و ١٧٫11 جنيه للبيع.





وسجل الدولار في بنك الإسكندرية في بنك الإسكندرية 16.98 جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي (CIB)سجل سعر الدولار 16.97 جنيه للشراء و17.08جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار المصرف المتحد 16.98جنيه للشراء و17.08جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك البركة 17.00 جنيه للشراء و17.10جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولى، فيما سجل الدولار نحو 16.98 للشراء و 17.08جنيه للبيع.





أما في بنك التعمير والإسكان سجل الدولار نحو 17.00 للشراء و 17.10جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 16.99جنيه للشراء 17.09جنيه للبيع.















