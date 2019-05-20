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السيطرة على حريق شب بقطعة أرض تابعة لشركة السكر

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:15 م
السيطرة على حريق شب بقطعة أرض تابعة لشركة السكر
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إيمان عبد العاطي
 
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بقطعة أرض تابعة لشركة السكر بمنطقة الطالبية، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قطعة أرض تابعة لشركة السكر، بمنطقة الطالبية، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتبين نشوب الحريق بمجموعة من الهيش كانت متواجدة بالأرض، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.
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