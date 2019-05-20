توقيع الكشف الطبي على 1434 مريضا بقرية بركة مركز يوسف الصديق بالفيوم
الإثنين 20/مايو/2019 - 03:10 م
ريهام على
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قام فريق إشراف القوافل العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم بتنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية بركة مركز يوسف الصديق يومي السبت والأحد الموافقين 11 و12مايو 2019 فى تخصصات ( الباطنة - الأطفال ـ الجراحة - الجلدية - العظام - الرمد - تنظيم الأسرة - الأنف والأذن - أسنان ).
وكان إجمالي الحالات التي تمت معاينتها ( 1434) حالة وتم تحويل (82) مريض لاستكمال العلاج بالمستشفيات، وتم عمل فحص عشوائى للكشف عن أمراض ضغط الدم والسكر لعدد ( 136 ) متردد وكما تم عمل فحوصات معملية وأشعة لعدد ( 98) حالة وتم تنفيذ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ( 144 ) مواطن.
وكان إجمالي الحالات التي تمت معاينتها ( 1434) حالة وتم تحويل (82) مريض لاستكمال العلاج بالمستشفيات، وتم عمل فحص عشوائى للكشف عن أمراض ضغط الدم والسكر لعدد ( 136 ) متردد وكما تم عمل فحوصات معملية وأشعة لعدد ( 98) حالة وتم تنفيذ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ( 144 ) مواطن.
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