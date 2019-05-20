مفاجأة.. موبايل "جون سنو" يرن في آخر حلقات مسلسل Game Of Thrones

على غرار كوب القهوة، الذى ظهر فى إحدى حلقات الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones 8 ترددت أنباء عن وقوع خطأ أكبر من ذلك، يتمثل فى رن هاتف Jon Snow خلال أحد المشاهد المهمة فى الحلقة.





بحسب ما ذكر موقع clickhole فإن كاتب الحلقة David Benioff قال إن جمهور المسلسل سوف يلاحظ إضاءة هاتف Jon Snow من أسفل ملابسه، بالإضافة إلى سماع صوت نغمة الهاتف، وهى نفس موسيقى الإنترو للمسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones.





وذكر الموقع أن المشهد الذى سيظهر فيه هاتف Jon Snow سيكون المشهد الأكثر أهمية فى الحلقة، لأنه خلال ذلك، ستقوم Daenarys بدس السم لـ Jon Snow بعدما ستجلس على العرش، وستعاقبه على خيانته لها.





كما أشار David Benioff بحسب الموقع إلى أن Daenarys حينما تقترب من Jon Snow لتقبله، سوف تظهر إضاءة الهاتف من أسفل الملابس، لأن شخصا ما قام بإرسال رسالة له، بعدما لم يجب Jon Snow على الاتصال الأول.





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هذا ويتابع عشاق مسلسل Game Of Thrones فى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن والأخير، والتى من المقرر أن تشهد العديد من المفاجآت على مدار حلقات المسلسل الدرامى الذى بدأ عرضه عام 2011، ويعد المسلسل من أشهر مسلسلات الخيال الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة HBO الأمريكية.





كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.



