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رئيس مدينة تلا بالمنوفية يحل مشكلة تجهيز عرائس غير القادرين (صور)

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:07 م
رئيس مدينة تلا بالمنوفية يحل مشكلة تجهيز عرائس غير القادرين (صور)
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أحمد الباهي
 
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أوضح المحاسب خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، أنه تم حل عدد من الطلبات خلال اللقاء الجماهيري، وكذا الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى العمومية لبعض الحالات الإنسانية، والتي تنوعت ما بين غير القادرين وتوفير فرص عمل وتجهيز العرائس وغيرها.

حيث تم حل عدد من الطلبات الواردة من غير القادرين على تجهيز بناتهم من خلال المساهمات المجتمعية والتبرع بأدوات منزلية، كذلك حل عدد من الطلبات الواردة بخصوص توفير فرص عمل( أكشاك) ومعاش تكافل وكرامة للحالات المستحقة، بالإضافة إلى التعامل مع عدد من الحالات الإنسانية التي تطلب صرف أدوية وإعانات مالية وذلك بالتواصل مع المساهمات المجتمعية.
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