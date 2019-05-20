"هواوى" ترد على جوجل وتكشف مصير مستخدمى هواتفها حول العالم
الإثنين 20/مايو/2019 - 02:56 م
أحمد الشيخ
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قالت شركة هواوى الصينية إن علامة هواوي ساهمت في نمو أندرويد على مستوى العالم، ونجحت في زيادة مبيعاتها بينما كان المنافسون يتراجعون، جاء ذلك في بيان للشركة ردَا على قرار جوجل بتعليق بعض أعمالها مع الشركة.
وطمأنت الشركة مالكي هواتف هواوي وهونر، بأنها ستستمر في تلقي تحديثات الأمان وخدمة ما بعد البيع، بما في ذلك الهواتف الجديدة التي تم شحنها إلى أسواق العالم والأجهزة التي لم تخرج بعد من المخازن في جميع أنحاء العالم.
أكدت الشركة في بيانها أنها طورت نظامها التشغيلي للهواتف الذكية وأجهزة الحاسب، لاستخدامه على أجهزتها بديلاً عن أندرويد، وويندوز.
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