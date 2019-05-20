تعرف على طريقة التعامل مع مرض الخشونة من خلال النظام الغذائي

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قالت الدكتورة سمر حمدون، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة، إن من أسباب الإصابة بمرض الخشونة هو زيادة الوزن، أو السن.



وأشارت "حمدون"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنه يفضل أن من يعاني من مرض الخشونة ألا يقف فترات طويلة، موضحة أن من يعانون من الخشونة يجب أن يتبعوا نظام غذائي يطلق عليه نظام مضاد للالتهاب.



وأوضحت أن من الأصناف الغذائية التي تقلل الخشونة، الأسماك الدهنية كالتونة والسالمون، كما يفضل إضافة زيوت بذر الكتان على الطعام، مع الإكثار من الليمون، والبرتقال، والفراولة، مشددة على ضرورة تقليل النشويات والسكريات.

