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سان جيرمان يخطط للتعاقد مع أليجري

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:59 م
سان جيرمان يخطط للتعاقد مع أليجري
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يخطط ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفا لتوماس توخيل.

وكان أليجري أعلن في الأيام الماضية رحيله عن يوفنتوس بعد 5 سنوات بصفوف السيدة العجوز.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن القطري ناصر الخليفي يتمسك بقدوم أليجري ليخلف توخيل في باريس سان جيرمان  وهو مستعد لتقديم راتب لمدرب يوفنتوس يقدر بـ10 ملايين يورو سنويا.

وتابع الموقع أن أليجري يفكر في عرض باريس سان جيرمان المغري لكنه لم يحسم مستقبله بعد.
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