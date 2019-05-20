تأجيل إعادة إجراءات متهم بـ"أحداث عنف دار السلام" لـ17 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل نظر إعادة إجراءات المتهم هاني عدلي والمحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما لاتهامه بالتجمهر، وذلك لجلسة 17 يونيو بسماع أقوال شاهد الإثبات كطلب الدفاع.





صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامه عبد الظاهر بسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا