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تأجيل إعادة إجراءات متهم بـ"أحداث عنف دار السلام" لـ17 يونيو

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:00 م
تأجيل إعادة إجراءات متهم بـأحداث عنف دار السلام لـ17 يونيو
صورة أرشيفية
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مروة هيكل
 
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل نظر إعادة إجراءات المتهم هاني عدلي والمحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما لاتهامه بالتجمهر، وذلك لجلسة 17 يونيو بسماع أقوال شاهد الإثبات كطلب الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامه عبد الظاهر بسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا 
أسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.
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