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تأييد إخلاء سبيل 9 متهمين بتمويل الإرهاب

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:54 م
تأييد إخلاء سبيل 9 متهمين بتمويل الإرهاب
صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره تأييد إخلاء سبيل 9 متهمين بتمويل الإرهاب، فى القضية رقم 316 لسنة 2016.

ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.
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