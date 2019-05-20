طلاب 94% من مدارس الفيوم يؤدون امتحان الأحياء إلكترونيا





واطمأن على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية والذين أدوا امتحان مادة الأحياء ـ الفترة الصباحية 11057بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.



وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية تم رصد إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكتروني وبلغ عددهم 9515 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقي 1536، وعدد الطلاب المتغيبين عن امتحان اليوم عدد 6 طلاب.



تابع الأستاذ محمد عبدالله، وكيل مديرية تعليم الفيوم، امتحان مادة الأحياء للصف الاول الثانوي العام بالفيوم، وذلك فى إطار النظام التعليمى الجديد، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإزالة العوائق التى قد تواجه الطلاب والمعلمين.