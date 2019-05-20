بريطانيا تحذر إيران من الانتقام الأمريكي

في معرض تعليقه على الحرب الكلامية الأخيرة بين واشنطن وطهران، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن على إيران أن تتراجع عما أسماه "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

في معرض تعليقه على الحرب الكلامية الأخيرة بين واشنطن وطهران، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن على إيران أن تتراجع عما أسماه "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

وأشار المسؤول الكبير إلى أن المصالح الأمريكية تعرضت للهجوم وأن واشنطن سترد، وعلى إيران أن تفكر جيدًا في خطوتها التالية.

وأشار المسؤول الكبير إلى أن المصالح الأمريكية تعرضت للهجوم وأن واشنطن سترد، وعلى إيران أن تفكر جيدًا في خطوتها التالية.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، للصحفيين على هامش جمعية الصحة العالمية في جنيف: "أود أن أقول للإيرانيين: لا تستخفوا بقدرة الجانب الأمريكي".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، للصحفيين على هامش جمعية الصحة العالمية في جنيف: "أود أن أقول للإيرانيين: لا تستخفوا بقدرة الجانب الأمريكي".