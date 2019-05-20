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بريطانيا تحذر إيران من الانتقام الأمريكي

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:40 م
بريطانيا تحذر إيران من الانتقام الأمريكي
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مـحــمد حســــــــــين
 
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في معرض تعليقه على الحرب الكلامية الأخيرة بين واشنطن وطهران، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن على إيران أن تتراجع عما أسماه "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

وأشار المسؤول الكبير إلى أن المصالح الأمريكية تعرضت للهجوم وأن واشنطن سترد، وعلى إيران أن تفكر جيدًا في خطوتها التالية.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، للصحفيين على هامش جمعية الصحة العالمية في جنيف: "أود أن أقول للإيرانيين: لا تستخفوا بقدرة الجانب الأمريكي".

في وقت سابق من اليوم، انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونال ترامب، بعد أن قال الأخير، إن إيران ستشهد "نهاية رسمية" لها إذا ما شنت حربًا ضد الولايات المتحدة.

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