ظريف يرد على ترامب: "لا تهدد إيران.. احترمها وهذا سينفع"

رد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، على تصريحات الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ بشأن بلاده، مؤكدا أن "التبجحات عن الإبادة التي أطلقها الرئيس الأمريكي لن تقضي على إيران".

وقال ظريف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن "ترامب مدفوعا بـ"الفريق ب"، يأمل في أن ينجز ما فشل الإسكندر (المقدوني) وجنكيز(خان) وغيرهما من المعتدين القيام به. الإيرانيون صمدوا آلاف السنين، بينما رحل المعتدون جميعا"، مؤكدا أن "التبجحات عن الإبادة التي أطلقها الرئيس الأمريكي لن تقضي على إيران".

وختم ظريف مخاطبا ترامب: "لا تهدد إيران.. احترمها وهذا سينفع!"

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد إيران بأن الحرب تعني نهايتها، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج.

وكتب ترامب على "تويتر": "إذا أرادت إيران الحرب، ستكون تلك الحرب هي النهاية الرسمية لها". وتابع: "لا تهددوا الولايات المتحدة الأمريكية مجددا".

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" إلى بحر العرب في طريقها إلى الخليج، على خلفية التصعيد الأخيرة بين أمريكا وإيران، التي هددت بإغلاق مضيق هرمز.

وتستعد إيران لحماية سواحلها وفرض وجودها في مياه الخليج بقوة بحرية تضم زوارق سريعة وغواصات خفيفة، يمكنها العمل في المياه الضحلة، وتنفيذ هجمات سريعة، مقارنة بقدرة محدودة لحاملة الطائرات الأمريكية في تلك المياه.