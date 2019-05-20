عودة السياسي الكونغولي البارز مويس كاتومبي من المنفى

وصل مويس كاتومبي، رجل الأعمال والسياسي الكونغولي البارز، الذي قال إنه يخشى على حياته في ظل نظام الرئيس السابق جوزيف كابيلا، اليوم الاثنين، إلى مسقط رأسه لوبومباشي، بعد ثلاث سنوات في المنفى السياسي، حيث خرج من طائرته الخاصة مرتدية ملابس بيضاء.