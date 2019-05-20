محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق طراد النيل بتكلفه 33 مليون جنيه

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تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير طريق طراد النيل بطول 6 كم وعرض 22 متر بنطاق حى الوراق، حيث بدأت أعمال رصف الطريق من مبنى وزارة الموارد المائية والرى وحتى منطقة شركة النصر للمسبوكات، وتستمر مده التنفيذ لـ10 أشهر وبأشراف كامل من مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.



وأكد "راشد" أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير ورصف طريق طراد النيل تبلغ 33 مليون جنية، حيث يعد طريق حيوي ورئيسي ويشهد كثافات مرورية عالية طوال اليوم وله أهميتة البالغة على أهالى الوراق وأوسيم وشمال الجيزة.



وجاء ذلك خلال جولة لمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد لمتابعة أعمال رصف ورفع الإشغالات والتعديات من نهر الطريق لتوسعته أمام الحركة المرورية.



وكلف "راشد" مدير مديرية الطرق بالمتابعة اليومية والتنسيق مع شركات الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي، لتحويل أى مسارات للكابلات أو المواسير لعدم إعاقة أعمال الرصف والتوسعة الجارى تنفيذها للطريق، مؤكدا على تدعيم جانبي الطريق بأرصفة خرسانية لضمان عدم انزلاق السيارات خاصة، وان هناك ارتفاع للطريق عن مسطح الأرض وذلك حفاظا على حياة المارة كما سيتم تدعيم الجزيرة الوسطى بصبات خرسانية.



كما وجه المحافظ رئيس حى الوراق بإزالة أى إشغالات متعدية على خطوط التنظيم بجانبى الطريق وعدم السماح بها مجددًا ليظهر نتاج أعمال الرصف والتوسعة للطريق على الوجه الأمثل.



وخلال الجولة تفقد الحدائق والمسطحات الخضراء الكائنة أسفل كوبري 6 أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز مع امتداد شارع وزارة الزراعة حيث كلف رئيس حي الدقي بتطوير المسطحات الخضراء وإضفاء لمسه جماليه عليها.



ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء طارق عبد العظيم رئيس حى الوراق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.



