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محافظ القليوبية: خطة عمل لإنجاح بورصة الدواجن وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكافة المربيين (صور)

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:35 م
محافظ القليوبية: خطة عمل لإنجاح بورصة الدواجن وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكافة المربيين (صور)
اللقاء
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محمد نبيل
 
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استعرض الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، خطة المحافظة للنهوض ببورصة الدواجن  وذلك في إطار جهود وحرص المحافظة لتفعيل دورها لخدمة المربيين وأصحاب المزارع والنهوض بصناعة الدواجن من خلال تطوير المزارع والعنابر وتحويلها بالنظام الإلكتروني.

وجاء الاجتماع بحضور إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة والدكتورة امل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطرى وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة ومجدى نجاح المدير التنفيذى لمشروع بورصة الدواجن بالمحافظة.

وطالب المحافظ المدير التنفيذي لبورصة الدواجن بخطة عمل تسهم في إنجاح البورصة من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وواضحة لكل المربيين لتسهم فى حل المشكلة ومعرفة الوضع القائم لجميع المزارع على مستوى المحافظات لتساعد المختصين في وضع آليات وحلول سريعة لمشكلات مربي الدواجن سواء في مجالات الإرشاد والتوعية أو التسويق. 

وأضاف المحافظ أنه سيتم الإستعانة بذوي الخبرات السابقة في هذا المجال لإنجاح المنظومة الجديدة للبورصة من خلال دعمها بما يلزم من إمكانيات بشرية ومادية  لضبط أسعار الدواجن ومنع ذبحها خارج المجزر حفاظا على صحة المواطنين وتوفير الأدوية واللقاحات.

يشار إلى أن المحافظ أصدر قرارا بتعيين مجدي نجاح مديرا تنفيذيا لمشروع بورصة الدواجن بالمحافظة.


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