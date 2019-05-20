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طهطا يعين إكرامي عبد العزيز مديرا فنيا

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:33 م
طهطا يعين إكرامي عبد العزيز مديرا فنيا
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سارة سالم
 
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أعلن مجلس إدارة نادي طهطا عن اختيار 'إكرامي عبدالعزيز' نجم المحلة ومنتخب مصر العسكري مديرا فنيا للفريق للموسم الجديد.

وصرح هيثم جمعة عضو مجلس إداره نادي طهطا للفجر الرياضي بأنه جاء الأخبار عقب عدة مفاوضات مع 'ياسر ريان' نجم الأهلي، وابراهيم شبانة لاعب القناة السابق، حتي تم الإستقرار علي اكرامي عبدالعزيز.

وسيتم الاستقرار علي تشكيل باقي الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الطهطاوي وجاري التعاقد مع لاعبين ذات كفائة عالية من أجل نجاح الفريق والدخول في المنافسة الموسم المقبل.
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