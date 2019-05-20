جامعة القاهرة توقع مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة مع جامعات ومؤسسات علمية دولية

وافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، في إطار التوسع في مجال التعاون الدولي، على عدد من مذكرات التفاهم للجامعة وكلياتها مع جامعات ومؤسسات علمية دولية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، حيث وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة شنغهاي للدراسات العليا، ومذكرة التفاهم مع أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، ومذكرة التفاهم بين كلية الحقوق بالجامعة ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي.





كما وافق مجلس جامعة القاهرة على مذكرة التفاهم بين كلية طب قصر العيني وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في مجال الأمراض المتوطنة، ومذكرة التفاهم بين كلية دار العلوم ومركز الدراسات والتربية الدينية الإسلامية بجامعة مونستر بألمانيا، ومذكرة التفاهم بين كلية الاعلام ومعهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا بالمملكة المغربية.



