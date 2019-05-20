زوجة أحمد الفيشاوي: أنا تعبانة وهموت.. ومش عايزة أسيب ولادي

أعلنت ندى كامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي إصابتها بمرض خطير، مطالبة الجميع بالكف عن حسدها.

وكتبت ندى، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "كفايه بقي هموت خلاص ..ومش عارفه لسه عندي ايه ..كفايه بقي بجد.. الله…تعبانه يارب ..اسمع صوتي يارب ..ارجوك انا تعبانه ولانوم فيه راحه ولا حتي وجع بيروح ساعه..ضعفت اوي وجسمي انهار.وعقليا قربت اتدمر واتجنن..ارجوك اسمعني".

وأضافت: "حد يقول لي اعمل ايه ..الحمدلله لله علي نعمك يارب بس ولادي مش عاوزه اسيبهم..مش عاوزه اي حاجه تانيه حد بيفتكرها انها مفرحاني او نعم كتير حد بيبص عليها ..انا مبقتش حتي بعرف اكل زي الناس ..الرحمه يا ناس".