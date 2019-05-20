أحدثها "مقتل 12 إرهابيًا في أكتوبر".. نجاحات "الداخلية" خلال 2019

ضربات استباقية، ونجاحات تسطر سجلها الذهبي على مدار تاريخها، بالقضاء على الإرهابيين والتكفيريين، ومهاجمة أوكارهم، لإجهاض مخططاتهم الخبيثة، حيث أسفرت جهود وزارة الداخلية اليوم الإثنين، في مقتل 12 عنصرًا إرهابيًا بأكتوبر والشروق.





مقتل 12 إرهابيًا بأكتوبر والشروق

تستكمل وزارة الداخلية، جهودها في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال توجيه ضربات استباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، حيث تقول إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج، لعناصر حركة حسم المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.





وأضافت وزارة الداخلية، "رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وكرًا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمتها قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات، والتي تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مصرع 7 من تلك العناصر، عثر بحوزتهم على عدد 4 سلاح آلي، عيار 7.62×39، وبندقية خرطوش،وكمية من مادة الـ r.salt والنترات، والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.





وأوضحت الوزارة، أنه في الإطار ذاته، فقد أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية، بإحدى الشقق السكنية، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادًا لتنفيذ عملية عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، عثر بحوزتهم على عدد 5 بندقية آلية، عيار 7.62×39، و3 خزائن بندقية آلية، و2 عبوة معدة للتفجير، وعبوتين متفجرتين.





مداهمة وكر لإرهابيين في الجيزة

وسبق تلك الضربة الاستباقية، نجاح وزارة الداخلية في 7 مارس الماضي، من مداهمة وكر لإرهابيين كانوا يخططون لعمل تفجيرات في الجيزة.





وقالت الوزارة، إن معلومات قد وردت لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.





وتنفيذًا لذلك المخطط كانت مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية تعتزم زرع إحدى العبوات بالجيزة مستقلين سيارة ربع نقل، ومرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه واتخاذهم أحد الأوكار التنظيمية بمنطقة أكتوبر وكرا لهم لتصنيع تلك العبوات والانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.





تم على الفور إعداد الأكمنة اللازمة حيث اشتبهت القوات في سيارة ربع نقل بيضاء اللون وحال اقترابهم منها بادر مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن إصابة أحد ضباط القوة المهاجمة ومصرع مستقلي السيارة وعددهم 3.





مقتل 11 إرهابيًا في العريش

وفي 11 أبريل المنصرم، أعلنت وزارة الداخلية، القضاء على 11 "إرهابيا" بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.





وأكدت الوزارة، أنه "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتمركز مجموعة من 11 من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة "أبو عيطة" بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة".





وأضافت الداخلية، أن "قوات الأمن قامت باستهدافهم وتبادل إطلاق النيران معهم والذي استمر لفترة وأسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على بندقيتين آليتين وثلاث بنادق FN - 2 وبندقية خرطوش وعبوتين متفجرتين وحزامين ناسفين".





إحباط هجوم على كمين عيون موسى

وفي اليوم التالي، نجحت قوات الأمن في إحباط هجوم إرهابي استهدف كمين عيون موسى الأمني وتمكنت بحرفية من التصدي للعناصر الإرهابية المسلحة.





وذكرت وزارة الداخلية، أن تلك العناصر الإرهابية حاولت استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى، إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك، وبادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، مما أسفر عن مقتل اثنين من المنفذين وتم العثور بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان معدًا لاستهداف قوة نقطة التفتيش، وتمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل معه وإبطال مفعوله.





ودفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقي العناصر الإرهابية الهاربة.



