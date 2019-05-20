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برشلونة يطيح بنجمه إلى البريميرليج

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:29 م
برشلونة يطيح بنجمه إلى البريميرليج
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي بروسيا دورتموند الألماني انضم لسباق التعاقد مع نجم برشلونة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إنه على الرغم من عدم تألق مالكوم فيليبي سيلفا دي أوليفيرا في موسمه الأول في برشلونة ، إلا أن الجناح البرازيلي هو أحد لاعبي برشلونة الذين يتمتعون بمنافسة شرسة للرحيل إلى أحد الأندية.

تابعت الصحيفة أن بوروسيا دورتموند الآن انضم لمنافسة ميلان وإنتر وإشبيلية وليل، بالإضافة إلى العديد من الأندية التي ترغب في ضم مالكوم.

وعلى الرغم من العلاقات الجيدة بين برشلونة ودورتموند - بعد ضم ديمبيلي وبيع باكو الكاسير - فإن هدف برشلونة هو بيع مالكوم لفريق من الدوري الانجليزي الممتاز للحصول على المزيد من الأموال للاعب البرازيلي ، الذي كلفه الصيف الماضي 41 مليون.
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