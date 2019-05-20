الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الاثنين 20-5-2019.. أخر تحديث للأسعار
الإثنين 20/مايو/2019 - 01:27 م
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واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-2-2019 وذلك استمرار لحالة التراجع الذي يشهدها الدولار امام الجنيه، حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 16.98 جنيه للشراء، و 17.09 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.98 جنيه للشراء
17.11 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.98 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.98 جنيه للشراء
17.08 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.98 جنيه للشراء
17.08 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.97 جنيه للشراء
17.07 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.98 جنيه للشراء
17.08 جنيه للبيع
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