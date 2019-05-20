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محافظ الشرقية: تم التفتيش على 10 منشآت غذائية بالزقازيق والعاشر من رمضان

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:28 م
محافظ الشرقية: تم التفتيش على 10 منشآت غذائية بالزقازيق والعاشر من رمضان
الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إدارة شئون البيئة تقوم بالتفتيش بشكل دوري على المنشآت الغذائية بنطاق دائرة المحافظة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني، مشيراً إلى أنه تم التفتيش على عدد (١٠) منشآت غذائية بمركز الزقازيق ومدينة العاشر من رمضان بمعرفة لجنة الأغذية بالديوان العام لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح مدير إدارة البيئة بالديوان العام ماهر الشناف أنه تم تحرير ٣٦ محضر للإعلانات المدونة علي الحائط بالاشتراك مع حي أول وثان الزقازيق وفحص ٣شكاوى خاصة بخدمة المواطنين والرد عليها وإزالك أسباب الشكوي بمعرفة إدارة شئون البيئة ، وأضاف أن الإدارة قامت بإصدار الرأي البيئي في المشروعات الخاصة بجهاز شئون البيئة وإعطاء التصاريح اللازمة لإقامة عدد (٩) مشروعات مختلفة مستوفاه للإشتراطات البيئية وجاري إستيفاء الأوراق لعدد ( ١٢) مشروع أخر للحصول على الترخيص .​
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