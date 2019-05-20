ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض "الزوجة 18" على "صدى البلد"

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:26 م
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الزوجة 18 على صدى البلد
الزوجة 18
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
يعرض مسلسل "الزوجة 18" للفنان حسن الرداد، فى شهر رمضان المقبل على شاشة "صدى البلد".

يشارك في بطولة مسلسل "الزوجة 18" حسن الرداد، سلوى خطاب، محمود البزاوي، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، وإيناس كامل، وغيرهم، من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.

Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 20198 مسلسلات رمضان حسن الرداد ايمي سمير غانم الزوجة 18
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
18:30
-
السد - قطر
العين - الإمارات
-
x
20:00
-
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
21:00
-
باختاكور - أوزبكستان