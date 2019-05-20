ضبط 50 شيكارة دقيق بلدي مهربة داخل سيارة نقل بأسيوط

Advertisements



تمكنت الحملات التموينية والرقابية بأسيوط من ضبط سيارة محملة بـ 50 شيكارة دقيق بلدي بغرض التربح والحصول على سلع تموينية دون وجه حق.



وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم ضبط سيارة نقل صغيرة محملة بـ 50 شيكارة دقيق بلدي استخراج 82% مخصصة للمخابز البلدية، وكانت متجهه من مركز أبنوب إلى قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط وقت الإفطار.



وأشار إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات بشركة مطاحن مصر الوسطى لافتًا إلى التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات التموينية في شن الحملات المختلفة على الأسواق ومنافذ البيع وضبط المخالفين بمراكز وقرى المحافظة.



وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق وفي مواعيد مختلفة لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب بحقوق المواطنين مشيرًا إلى اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.