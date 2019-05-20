ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط 50 شيكارة دقيق بلدي مهربة داخل سيارة نقل بأسيوط

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:28 م
ضبط 50 شيكارة دقيق بلدي مهربة داخل سيارة نقل بأسيوط
الدقيق
Advertisements
طباعة
سحر فاروق الحمداني
 
Advertisements

تمكنت الحملات التموينية والرقابية بأسيوط من ضبط سيارة محملة بـ 50 شيكارة دقيق بلدي بغرض التربح والحصول على سلع تموينية دون وجه حق.

وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم ضبط سيارة نقل صغيرة محملة بـ 50 شيكارة دقيق بلدي استخراج 82% مخصصة للمخابز البلدية، وكانت متجهه من مركز أبنوب إلى قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط وقت الإفطار.

وأشار إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات بشركة مطاحن مصر الوسطى لافتًا إلى التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات التموينية في شن الحملات المختلفة على الأسواق ومنافذ البيع وضبط المخالفين بمراكز وقرى المحافظة.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق وفي مواعيد مختلفة لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب بحقوق المواطنين مشيرًا إلى اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
18:30
-
السد - قطر
العين - الإمارات
-
x
20:00
-
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
21:00
-
باختاكور - أوزبكستان