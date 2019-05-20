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تحديد موعد وديتي المنتخب أمام تنزانيا وغينيا

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:25 م
تحديد موعد وديتي المنتخب أمام تنزانيا وغينيا
منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 
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حدد الجهاز الإداري لمنتخب مصر بقيادة إيهاب لهيطة، توقيت وديتي الفراعنة مع منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو المقبل، على الترتيب في ستاد برج العرب.

وتقرر إقامة المباراتين في تمام التاسعة مساءً، على ملعب برج العرب في الاسكندرية، ووافق الاتحادين التنزاني والغيني على هذا التوقيت، موجهين الشكر للجانب المصري برئاسة إيهاب لهيطة، على سرعة الترتيب وانهاء الاجراءات الخاصة بتنظيم الوديتين.

ويستعد المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل في مصر، حيث وقع الفراعنة في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو.
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