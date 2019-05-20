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الأرصاد للمواطنين: التزموا منازلكم الحرارة ستتخطى الـ40

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:23 م
الأرصاد للمواطنين: التزموا منازلكم الحرارة ستتخطى الـ40
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة اليوم 34 درجة، بينما ستسجل درجة الحرارة غدًا 39 درجة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة ستظل أعلى من معدلاتها بحوالي 6 درجات حتى نهاية الأسبوع، حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وأوضح أن أواخر شهر مايو يسجل دائما أعلى درجات الحرارة على مستوى العام، منوها بأنه متوقعا أن تتخطى درجة الحرارة 40 درجة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، مناشدا كبار السن والأطفال التزام المنازل خلال تلك الفترة حفاظا على صحتهم.

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