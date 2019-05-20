تعطل مطار مانشستر البريطاني (صور)
الإثنين 20/مايو/2019 - 12:22 م
وكالات
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قال مطار مانشستر البريطاني، الاثنين، إنه
تمكن من حل مشكلة في إمدادات الوقود بالمطار نجمت عن عطل كهربائي، وتسببت في تأجيل
وإلغاء رحلات، الأحد.
وأضاف المطار، في بيان على حسابه بموقع
تويتر "تمكن المهندسون من حل مشكلة الطاقة الكهربائية التي أثرت على إمدادات الوقود"،
وفق "رويترز".
وأكد مطار مانشسر أن غالبية رحلات الطيران
ستجري في مواعيدها، الاثنين، مشيرا إلى أنه يتوقع تأجيل وإلغاء عدد صغير من الرحلات
بسبب ما حدث.
وذكر أن العطل تسبب في تأخير وتأجيل رحلات
نحو 13 ألف راكب.
وبدورها، قالت صحيفة "الغارديان"
إن مشكلات في إعادة التزود بالوقود أدت إلى تأجيل وإلغاء عشرات الرحلات بالمطار، الأحد.
وأضافت أن 86 رحلة ألغيت بسبب المشكلة،
وأن من بين شركات الطيران التي تأثرت رحلاتها "ريان إير" و"إيزي جت"
و"جت 2" والخطوط الجوية البريطانية.
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