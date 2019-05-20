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المركز القومي للسينما يقيم احتفالات شهر رمضان لذوى القدرات الخاصة (صور)

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:18 م
المركز القومي للسينما يقيم احتفالات شهر رمضان لذوى القدرات الخاصة (صور)
المركز القومي للسينما
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أحمد رمضان متولي
 
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أحتفل المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، بشهر رمضان المبارك مع الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وذلك بمركز طلعت حرب الثقافي خلال فعاليات نادي سينما ذوي القدرات الخاصة.

 

وتم عرض كل من فيلم "ديالوج" للمخرجة انجي محمود، وفيلم "ميكروباص" للمخرج بهاء عبد الوهاب، وفيلم "الحمل" للمخرج خالد عبد العليم.

 

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي للنقاش مع الأطفال حول فضائل الشهر الكريم وما يحمله لنا من خير وبركات.

 

وعقب الندوة وعروض الأفلام أقيمت ورش رسوم أشرف عليها كل من الأستاذ أسامة أبو زيد والدكتورة لمياء رجائى وتم إخلالها إنتاج مجموعة من الرسوم المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

 

يذكر أن نادي سينما ذوي القدرات الخاصة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب السبت الرابع من كل شهر  بمركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة.

المركز القومي للسينما يقيم احتفالات شهر رمضان لذوى القدرات الخاصة (صور)
المركز القومي للسينما يقيم احتفالات شهر رمضان لذوى القدرات الخاصة (صور)
المركز القومي للسينما يقيم احتفالات شهر رمضان لذوى القدرات الخاصة (صور)
المركز القومي للسينما يقيم احتفالات شهر رمضان لذوى القدرات الخاصة (صور)
المركز القومي للسينما يقيم احتفالات شهر رمضان لذوى القدرات الخاصة (صور)
المركز القومي للسينما يقيم احتفالات شهر رمضان لذوى القدرات الخاصة (صور)
المركز القومي للسينما يقيم احتفالات شهر رمضان لذوى القدرات الخاصة (صور)
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