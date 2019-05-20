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دورتموند يخطط لضم "ضحية" برشلونة

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:01 م
دورتموند يخطط لضم ضحية برشلونة
مالكوم
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الفجر الرياضي
 
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يخطط فريق بوروسيا دورتموند الألماني لضم مالكوم دي أوليفيرا جناح برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن دورتموند يسعى للتعاقد مع البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا من برشلونة في الصيف المقبل، في ظل قلة مشاركاته مع الفريق الكتالوني.

 

ويسعى برشلونة لتعويض ما دفعه نظير جلب مالكوم إلى كامب نو، بضمه من بوردو الفرنسي الصيف الماضي مقابل 41 مليون يورو.

 

ولم يحظ اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، بثقة مدربه إرنستو فالفيردي طوال الموسم، رغم تألقه في أغلب مشاركاته القليلة مع الفريق.

 

 

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