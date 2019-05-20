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رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي مايو 2019 بجميع محافظات مصر دون الذهاب للشركة

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:05 م
رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي مايو 2019 بجميع محافظات مصر دون الذهاب للشركة
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رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي مايو 2019 بجميع محافظات مصر دون الذهاب للشركة
تقدم المصرية للاتصالات رابط  يمكن للعملاء تسديد فاتورة التليفون الأرضي مايو 2019 من خلاله بمختلف محافظات الجمهورية.

فلم يعد هناك صعوبة لتسديد فاتورة التليفون الأرضي، في معرفة قيمة الإشتراك قبل الدفعة أول المفاجأة بالمبلغ المفترض دفعه عند ذهابك للسنترال مثلما كان يحدث في الماضي.

والآن يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg  وأنت في بيتك كما يمكنك الدفع الفوري من أي مكان قريب لك دون الحاجة  للتوجه إلي الشركة، ويأتي  ذلك ضمن مجموعة من الخدمات المميزة التى  تقدمها الشركة للتيسير على المستخدمين كل ما يرغبونه، وتسهيل نظام دفع الفواتير.

سداد فاتورة التليفون الأرضي مايو 2019
يمكنكم تسجيل الدخول  من هنا لمعرفة قيمة  فاتورة التليفون الأرضي مايو 2019  من خلال الخطوات الأتية:

- الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأراضي  2019 على موقع شركة المصرية للاتصالات على الإنترنت.

- بعد الدخول إلي موقع المصرية للاتصالات عليك اختيار البند الثالث دفع فاتورة التليفون الأرضي.
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المزيد عن: مايسو 2019 فاتورة التليفون الارضي رابط سداد فاتورة التليفون المصرية للاتصالات
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