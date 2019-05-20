رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي مايو 2019 بجميع محافظات مصر دون الذهاب للشركة
الإثنين 20/مايو/2019 - 12:05 م
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تقدم المصرية للاتصالات رابط يمكن للعملاء تسديد فاتورة التليفون الأرضي مايو 2019 من خلاله بمختلف محافظات الجمهورية.
فلم يعد هناك صعوبة لتسديد فاتورة التليفون الأرضي، في معرفة قيمة الإشتراك قبل الدفعة أول المفاجأة بالمبلغ المفترض دفعه عند ذهابك للسنترال مثلما كان يحدث في الماضي.
والآن يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg وأنت في بيتك كما يمكنك الدفع الفوري من أي مكان قريب لك دون الحاجة للتوجه إلي الشركة، ويأتي ذلك ضمن مجموعة من الخدمات المميزة التى تقدمها الشركة للتيسير على المستخدمين كل ما يرغبونه، وتسهيل نظام دفع الفواتير.
سداد فاتورة التليفون الأرضي مايو 2019
يمكنكم تسجيل الدخول من هنا لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي مايو 2019 من خلال الخطوات الأتية:
- الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأراضي 2019 على موقع شركة المصرية للاتصالات على الإنترنت.
- بعد الدخول إلي موقع المصرية للاتصالات عليك اختيار البند الثالث دفع فاتورة التليفون الأرضي.
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