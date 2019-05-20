جريشة وأبوالرجال يمثلان مصر تحكيميًا بمونديال الشباب

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، الحكم الدولي جهاد جريشة، والمساعد الدولي محمود أبو الرجال، للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب.





وتقام البطولة في بولندا خلال الفترة من 23 مايو الجاري وحتى 15 يونيو المقبل، بمشاركة 24 فريقاً، تم تقسيمهم الى ست مجموعات على النحو التالي:





المجموعة الاولى: بولندا، كولومبيا، تاهيتي، السنغال.





المجموعة الثانية: المكسيك، إيطاليا، اليابان، الإكوادور.





المجموع الثالثة: هندوراس، نيوزيلاندا، أوروجواي، النرويج.





المجموعة الرابعة: قطر، نيجيريا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.





المجموعة الخامسة: بنما، مالي، فرنسا، السعودية.





المجموعة السادسة: البرتغال، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، جنوب أفريقيا.



