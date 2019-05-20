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مسلسلات رمضان 2019.. "فيروز" تصدم هاني سلامة في "قمر هادي"

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:55 ص
مسلسلات رمضان 2019.. فيروز تصدم هاني سلامة في قمر هادي
قمر هادي
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الفجر الفني
 
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صدمت الطفلة "فيرز"، أحد أبطال مسلسل "قمر هادي"، النجم هاني سلامة، بأنها تعلم منذ فترة بأنها ليست ابنته، لكنها أخفت عليه هذا الموضوع منذ فترة كبيرة.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل "قمر هادي"، المذاع على قناة ON E، لقاء بين هادى "هانى سلامة" ومروان أبو المكارم، وهو اللقاء الذى سيكشف العديد من الألغاز التى يحاول هادى حلها.

وكانت الحلقة الـ14 من قمر هادي شهدت جلسة بين إدوارد "صديق العائلة" ومروان أبو المكارم وهما يجلسان، وإدوارد يمسك "لاب توب" المسروق من مخزن هادى.. فى الوقت ذاته ذهب رجاء "رشاد الشامى" إلى القرش، وهو يحمل الغندور "التمثال الأثرى" ويخبره أن هادى لا يعلم شيئًا عن التمثال.

وفى المستشفى ولت عبير وأخذ مروان الطفل مقابل دفع مبلغ لرئيسة التمريض، واختتمت الحلقة أحداثها بمحاولة مروان التخلص من الطفل.

"قمر هادي"، بطولة هانى سلامة، ويسرا اللوزى، وداليا مصطفى، ومحسن محيى الدين، ورشدى الشامى، ونورهان، ومريم حسن، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وهايدى رفعت وكريم سرور.

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