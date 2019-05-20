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أسعار الخضروات اليوم الأثنبن 20-5-2019 بمحافظة الدقهلية

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:05 م
أسعار الخضروات اليوم الأثنبن 20-5-2019 بمحافظة الدقهلية
صورة أرشيفية
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محمد كشك
 
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شهدت اسوق الخضروات فى محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، استقرار فى الأسعار حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 5 إلي 6 جنيهات، البطاطس ٥ جنيهات، البصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيها، البامية 20 جنيها، الليمون ما بين 18 الى 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، الخيار 8 جنيهات، الثوم 23 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 7 جنيهات، الملوخية 7 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 7 جنيهات، البطاطا 6 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.

كما بلغ سعر حزمة الخس 10 جنيهات، وخس “كابوتشي” بـ4جنيهات، والفجل الصيني بـ3 جنيهات، والبروكلي بـ5 جنيهات.
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