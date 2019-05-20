وزارة الخدمة المدنية تعلن عن موعد إجازة عيد الفطر

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أن يوم 24 رمضان هو آخر يوم دوام قبل إجازة عيد الفطر المبارك، كما أعلنت عن موعد بداية الإجازة بشكل رسمي.



جاء ذلك في رد من الخدمة المدنية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على سؤال مغرد قال خلاله: “هل إجازة العيد تبدأ بانتهاء دوام 25 الموافق يوم الخميس؟! أو تبدأ بانتهاء دوام 24 الموافق يوم الأربعاء؟ وشكرًا.



وردت الخدمة المدنية بتغريدة قالت خلالها: “وعليكم السلام.. يوم 24 هو آخر يوم دوام قبل إجازة عيد الفطر المبارك، ويوم 25 هو يوم بداية الإجازة”.



