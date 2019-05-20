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أسعار الأسماك اليوم الأثنين 20- 5- 2019 بمحافظة الدقهلية

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:02 م
أسعار الأسماك اليوم الأثنين 20- 5- 2019 بمحافظة الدقهلية
صورة أرشيفية
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محمد كشك
 
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إستقرت أسعار الأسماك، اليوم الأثنين في اسواق الأسماك في محافظة الدقهلية، وسجل سعر كيلو السمك البلطي الكبير"40جنيه ا، وسجل سعر السمك البلطي الصغير نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك البياض لـ45 جنيهًا.

وسجل سعر السمك الحوت ٣٥ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك الذُمار 29 جنيهًا، وسجل سعر السمك البورى 45 الي 120جنيهًا.
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