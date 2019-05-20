حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 15 رمضان 1440 في مصر والدول العربية

ننشر لكم توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 15 رمضان 1440 ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والدول العربية.





وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.





حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية .





الطقس فى الأردن

نهاراً: تعاود درجات الحرارة ارتفاعها لتتجاوز مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس ربيعياً مُعتدلاً في الجبال، ويميل إلى الحرارة في بقية المناطق، في حين يكون حاراً في الأغوار والعقبة والبحر الميت، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.





وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية





ليلاً: ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالفترة الماضية، ومع ذلك تستمر الأجواء معتدلة، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات إلى شرقية معتدلة السرعة.





الطقس فى فلسطين

تعود الحرارة الى الإرتفاع من جديد لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود درجتين مئويتين ويسود جو صيفي عادي في مختلف المناطق الجبلية والساحلية بينما يسود جو حار نسبي في المناطق السهلية وجو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.



