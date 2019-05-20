البابا تواضروس يغادر ألمانيا متجها إلى بريطانيا

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اختتم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الرعوية إلى ألمانيا والتى بدأت في 11 مايو الجاري، واستمرت لمدة 10 أيام، دشن خلالها العديد من الكنائس والتقي الشعب القبطي، والمسئولين بألمانيا وسويسرا.



وتوجه البابا تواضروس الثاني، إلى مانشيستر بإنجلترا في إطار زيارته الرعوية لبلاد المهجر والتي بدأها 11 مايو.



ويستأنف البابا تواضروس الثاني، عظتة الأسبوعية مساء الأربعاء 13يونيو بدير الأنبا بيشوي، بعد إيقافها لشهر كامل بحضور أساقفة ومطارنة الكنيسة الأرثوذكسية.



ويترأس البابا تواضروس الثاني، الخميس 13 يونيو، الجلسة الختامية والرئيسية للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي، لاعتماد التوصيات النهائية للمجمع المقدس، والتي اتخذتها لجان المجمع خلال مدة انعقاده.