نشرة أخبار الظهيرة.. الوزير يبحث مع وفد البنك الدولي سبل دعم وتطوير منظومة النقل بمصر

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، لقاء وزير النقل المهندس كامل الوزير، وفد البنك الدولى بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق؛ لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل بمصر.







كشف مسؤولو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان مادة الأحياء اليوم الاثنين الموافق 20 مايو، شهد نجاحا كبيرا؛ لمنظومة الامتحانات الإلكترونية.

وأكد المسؤولون لـ"الفجر" أنه تم استقبال ٣٦١٠٠٠ طالب في المدارس الحكومية من ٣٨٠٠٠٠ أدوا امتحان الأحياء صباح اليوم.





التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير، وفد البنك الدولى بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق؛ لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل بمصر. في بداية الاجتماع أكد وفد البنك الدولى على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام بالإضافة الى امكانية التعاون في مجال مترو الانفاق والنقل البحري.





قالت وسائل إعلام محلية إن مجموعة مسلحة اقتحمت حانة في مدينة بيليم بشمال البرازيل، أمس الأحد، وأطلقت النار على روادها لتقتل 11 شخصا وتجرح شخصا واحدا.

وأشار موقع "جي.1" الإخباري إلى أن هذه المجموعة كانت تستقل سيارات ودراجة نارية، فيما لم تتوافر بعد أي معلومات بشأن الدافع المحتمل للجريمة، ولم يتم اعتقال أحد.



وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق الفيوم الصحراوي، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل شخصين مصابين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.











