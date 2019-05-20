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الأهلي يطمئن على سعد سمير

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:57 ص
الأهلي يطمئن على سعد سمير
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على سعد سمير الذي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

وأدى «سعد» جلسة في «الجيم» أمس وحرص الجهاز على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته والمشوار الذي قطعه في البرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أشرف على علاجه أثناء رحلته الأخيرة إلى ألمانيا.

وبدأ سعد سمير تنفيذ بعض التدريبات التأهيلية وفقا للبرنامج المحدد له، بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

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